» تراجع القيمة التسويقية لنجم الأهلي .. واللاعب يخسر 1,7 مليون

تراجعت القيمة السوقية للاعب النادي الأهلي وليد سليمان مليون وسبعمائه ألف جنية، وذلك في آخر تحديث للقيمة التسويقية على موقع ترانسفير ماركت.

حيث كانت القيمة التسويقية للاعب حوالي نصف مليون يورو وهو يعادل 8 ملايين و600 ألف جنيه وذلك قب 8 من أبريل السابق.

وكانت أعلى قيمة حصل عليها اللاعب، في عام 2012، حيث وصلت قيمته إلى 17 مليون جنيه.

وتراجعت أيضا القيمة التسويقية للظهير الأيمن للنادي الأهلي ومنتخب مصر اللاعب أحمد فتحي بمقدار مليون جنيه ونصف، وذلك في آخر تحديث لأسعار اللاعبين، وهذا وفقا لموقع الإحصائيات ترانسفير ماركت.

حيث كانت القيمة التسويقية للاعب حوالي 6 ملايين و900 ألف جنية وذلك قبل 8 أبريل السابق، كما أن أعلى قيمة تسويقية وصل لها فتحي كانت في موسم 2011/2012 وكان في الأهلي ووصلت قيمته إلي 43 مليون و190 ألف.