  • الجمعة 10 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر05:40 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
زين باولز

معلم يسير على قدمه ساعتين يوميًا من أجل تقديم وجبات للأطفال

السعودية

السعودية.. تشديد إجراءات مكافحة كورونا بالمدينة المنورة

سعفان

"سعفان": ملاك أراضي ومتوفون ضمن المتقدمين لمنحة الـ 500 جنيه

ارشيفية

ضبط أضخم عملية تهريب مخدرات في تاريخ لبنان

مقابر جماعية لدفن مسلمي بريطانيا ضحايا كورونا

866 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا

قطط وكلاب - أرشيفية

رسميًا.. "كورونا" يجبر الصين على منع أكل القطط والكلاب

علي ربيع: "الستات بيدعولي ونفسي أبقى زي عادل إمام"

عاجل..الموت يفجع علي ربيع في أحب الناس إليه

صلاح

إنجاز جديد لـ "صلاح" بدوريات أوروبا

إنهاء عمل الإعلامي محمد الباز بقناة المحور

إنهاء عمل الإعلامي محمد الباز بقناة المحور

رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي

خلاف قوي بين شيوخ "دي إم سي" و السبب الجن

شفاء 3 حالات "كورونا"

عرب وعالم

كورونا
كورونا
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

فرنسا.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 12 ألفا و 210

#

إسرائيل.. 5 وفيات بكورونا ترفع الحصيلة إلى 49

#

إسرائيل.. 4 وفيات بكورونا ترفع الحصيلة إلى 44

#

عاجل.. الصحة: تسجيل 120 إصابة جديدة بـ كورونا.. و8 حالات وفاة

أعلن الأردن اليوم الجمعة، شفاء 3 حالات جديدة من فيروس كورونا، في مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي بمدينة الرمثا شمالي المملكة.

وقال نائب مدير المستشفى الدكتور باسل عبيدات، إن الحالات الـ3 خرجت من المستشفى وحالتها العامة ممتازة، مشيرا إلى أن الحالات التي شفيت هي لرجلين وسيدة في العقد الرابع من العمر.

وأكد أنه تم إجراء فحصين متتاليين الفارق بينهما 3 أيام للحالات التي شفيت، وبينت الفحوصات المخبرية خلوها من فيروس كورونا، لافتا إلى أن المتعافين سيعودون إلى المستشفى بعد أسبوعين لإجراء فحوصات جديدة.
وكان وزير الصحة الأردني سعد جابر أعلن في آخر إحصائية، أن عدد الإصابات الإجمالي بفيروس كورونا في البلاد وصل إلى 372، بينما تم تسجيل 7 حالات وفاة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

قديم يموت وجديد يولد .. نهاية الكابوس السعيد

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» تسجيل 364 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى السعودية
» تراجع القيمة التسويقية لنجم الأهلي .. واللاعب يخسر 1,7 مليون
» أمريكا.. كورونا يهاجم السجون ويصيب مئات النزلاء
» الكشف عن هوية الشاب الذي ظهر في فيديو السيسي أمس
» احذر تسخين هذه الأطعمة في "الميكرويف".. سم قاتل
» فلسطين تسجل ثانى حالة وفاة بـ "كورونا"
» الصحة العالمية تحسم الجدل وتكشف علاقة الحيوانات الأليفة بـ"كورونا"
» 50 إصابة بـ"كورونا" على متن "شارل ديجول"
» فضائح مخلة تلاحق قسا أمريكيا
» وفاة نجم "زعيم الثغر" عن عمر ناهز 78 عاما
» وزير المالية : اقتصادنا يتحمل صدمة كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:25 م

  • فجر

    04:11

  • شروق

    05:37

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:25

  • عشاء

    19:55

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية