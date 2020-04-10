  • الجمعة 10 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر05:39 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
زين باولز

معلم يسير على قدمه ساعتين يوميًا من أجل تقديم وجبات للأطفال

السعودية

السعودية.. تشديد إجراءات مكافحة كورونا بالمدينة المنورة

سعفان

"سعفان": ملاك أراضي ومتوفون ضمن المتقدمين لمنحة الـ 500 جنيه

ارشيفية

ضبط أضخم عملية تهريب مخدرات في تاريخ لبنان

مقابر جماعية لدفن مسلمي بريطانيا ضحايا كورونا

866 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا

قطط وكلاب - أرشيفية

رسميًا.. "كورونا" يجبر الصين على منع أكل القطط والكلاب

علي ربيع: "الستات بيدعولي ونفسي أبقى زي عادل إمام"

عاجل..الموت يفجع علي ربيع في أحب الناس إليه

صلاح

إنجاز جديد لـ "صلاح" بدوريات أوروبا

إنهاء عمل الإعلامي محمد الباز بقناة المحور

إنهاء عمل الإعلامي محمد الباز بقناة المحور

رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي

خلاف قوي بين شيوخ "دي إم سي" و السبب الجن

السعودية.. تشديد إجراءات مكافحة كورونا بالمدينة المنورة

عرب وعالم

السعودية
السعودية
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

ارتفاع المصابين بـ"كورونا" في السعودية لرقم غير مسبوق

#

السعودية تعلن عن إصابات جديدة بـ"كورونا"

#

إيقاف الصلاة وتأجيل الامتحانات.. أهم قرارات الحكومة اليوم

#

كورونا يحرم الخليجيين "مؤقتا" من مكة والمدينة

أعلنت السلطات السعودية اليوم الجمعة، عن تشديد القيود المفروضة في المدينة المنورة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية تأكيده فرض حظر التجول والتنقل الكلي وعدم الخروج من المنازل في أحياء الشريبات وبني ظفر وقربان والجمعة وجزء من الإسكان وبني خدرة في المدينة المنورة، اعتبارا من اليوم الـ10 أبريل وحتى إشعار آخر.

وصرح المصدر بأن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تتولى إمداد المحتاجين بسلال غذائية ومواد تموينية ومتابعة احتياجاتهم بشكل دوري، فيما ستتولى وزارة الصحة توفير الأدوية والخدمات الطبية اللازمة لهم.

ولفت المصدر إلى أن القرار يقضي بالسماح لخدمات التوصيل المنزلي بمواصلة العمل خلال فترة منع التجول الكلي، لكن ذلك مع مراعاة الاشتراطات الصحية اللازمة بإشراف إمارة المنطقة.

وتتصدر السعودية قائمة أكبر بؤر كورونا في العالم العربي بـ3641 إصابة و47 وفاة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

قديم يموت وجديد يولد .. نهاية الكابوس السعيد

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» تسجيل 364 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى السعودية
» تراجع القيمة التسويقية لنجم الأهلي .. واللاعب يخسر 1,7 مليون
» أمريكا.. كورونا يهاجم السجون ويصيب مئات النزلاء
» الكشف عن هوية الشاب الذي ظهر في فيديو السيسي أمس
» احذر تسخين هذه الأطعمة في "الميكرويف".. سم قاتل
» فلسطين تسجل ثانى حالة وفاة بـ "كورونا"
» الصحة العالمية تحسم الجدل وتكشف علاقة الحيوانات الأليفة بـ"كورونا"
» 50 إصابة بـ"كورونا" على متن "شارل ديجول"
» فضائح مخلة تلاحق قسا أمريكيا
» وفاة نجم "زعيم الثغر" عن عمر ناهز 78 عاما
» وزير المالية : اقتصادنا يتحمل صدمة كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:25 م

  • فجر

    04:11

  • شروق

    05:37

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:25

  • عشاء

    19:55

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية