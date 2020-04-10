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"سعفان": ملاك أراضي ومتوفون ضمن المتقدمين لمنحة الـ 500 جنيه

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الطيب حسين

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القوى العاملة: الأولوية في صرف 500 جنيه لهذه الفئة

كشف الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن وجود ملاك أرضي وأسماء متوفين ضمن المتقدمين للحصول على منحة 500 جنيه المخصصة للعمالة غير المننتظمة.

جاء هذا فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد.

وذكر الوزير، أنه تم الاتفاق على آليات صرف المنحة، إلا أن عدد المتقدمين فاق العدد الحقيقي للمستحقين.

وقال سعفان، إن عدد المتقدمين للحصول على المنحة يبلغ مليون و900 ألف مواطن ومن يستحق الصرف مليون و400 ألف مواطن.

وأوضح الوزير أنه تم اكتشاف أسماء متوفين ضمن المتقدمين للصرف وأسماء أطفال مدرجة، وعدد أخر يمتلك حيازات زراعية ومواطنين أخريين يمتلكون ممتلكات ومنقولات وأخرين لديهم معاشات حكومية أو خاصة فضلا عن مستحقين لبرناج تكافل وكرامة.

وقال إن عملية صرف المنحة تبدأ يوم الاثنين المقبل وتستمر حتى الخميس المقبل، على أن يصل رسالة نصية عبر رقم الهاتف المسجل له عبر الموقع.

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