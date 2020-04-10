» الكشف عن هوية الشاب الذي ظهر في فيديو السيسي أمس

10 أبريل 2020 - 03:49 م

كشف الشاب، الذي أثار جدلا كبيرًا على السوشيال ميديا، أمس الخميس عقب ظهوره في فيديو توبيخ الرئيس السيسي مسئول عن موقع إنشاءات، عن هويته من خلال صفحته الخاصة على الفيس بوك، قائلا: " أنا إسمي محمود سمير، ويا جماعه أنا مواطن مصري عادي ولا مهندس ولا مخابرات كما قالت بعض المواقع والصفحات وكنت رايح الشغل بالصدفة".

وتابع : " وجدت السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يتحدث مع بعض العمال والمهندسين المختصين بالموقع الموجود بميدان رابعة العدوية طريق النصر ودا الكلام اللي حبيت أوضحه.. وشكرا ليكم".

وكان محمود قد ظهر في الفيديو دون أن يبدي أي رد فعل بعدما شاهد الرئيس السيسي على مقربة منه خلال توبيخه للمسئول، مما دفع رواد السوشيال ميديا لإطلاق الكثير من الدعابات والتساؤلات عن هوية هذا الشخص ووجهته .





وانفعل الرئيس عبد الفتاح السيسي على أحد مسئولى المشروعات القومية خلال جولة تفقد له ظهر اليوم لبعض مواقع المشروعات الإنشائية.

وجاء انفعال الرئيس السيسي على أحد المسئولين عن المشروعات القومية بسبب حرصه على سلامة العمال البسطاء الذين يعملون في أحد المشروعات القومية تحت الإنشاء.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2758229634226341&id=727458410636817











