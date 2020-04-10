» احذر تسخين هذه الأطعمة في "الميكرويف".. سم قاتل

متابعات- أمينة عبد العال
حذر خبراء التغذية من تسخين بعض الأطعمة في الميكرويف لأنها تتحول إلي سموم قاتلة.
ومن هذه الأغذية التي نشرتها"صدي" في تقريرها:
1- أي فاكهة بها قشور كلية كالتفاح أو البيض الذي قد يتحول إلي مادة قابلة للانفجار .
2- مشروبات الحمية الغذائية حيث يتحول بديل السكر المحتوي علي اسبرتام إلي مادة سامة تسبب أعراض صحية خطيرة للكبار وقد تؤدي إلي الوفاة لو تناولها الأطفال.
3- جميع الخضروات الورقية مثل الجزر والسبانخ والبقدونس لأن مادة النترات الموجودة بها تتحول إلي مادة سامة.
4- الماء لأن تسخينه شديد الخطورة فهو ليس مثل الغليان العادي علي البوتاجاز.
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