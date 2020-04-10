» احذر تسخين هذه الأطعمة في "الميكرويف".. سم قاتل

10 أبريل 2020 - 02:52 م

حذر خبراء التغذية من تسخين بعض الأطعمة في الميكرويف لأنها تتحول إلي سموم قاتلة.

ومن هذه الأغذية التي نشرتها"صدي" في تقريرها:

1- أي فاكهة بها قشور كلية كالتفاح أو البيض الذي قد يتحول إلي مادة قابلة للانفجار .

2- مشروبات الحمية الغذائية حيث يتحول بديل السكر المحتوي علي اسبرتام إلي مادة سامة تسبب أعراض صحية خطيرة للكبار وقد تؤدي إلي الوفاة لو تناولها الأطفال.

3- جميع الخضروات الورقية مثل الجزر والسبانخ والبقدونس لأن مادة النترات الموجودة بها تتحول إلي مادة سامة.

4- الماء لأن تسخينه شديد الخطورة فهو ليس مثل الغليان العادي علي البوتاجاز.