» احذر تسخين هذه الأطعمة في "الميكرويف".. سم قاتل

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متابعات- أمينة عبد العال

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البيض

التفاح

الميكرويف

حذر خبراء التغذية من تسخين بعض الأطعمة في الميكرويف لأنها تتحول إلي سموم قاتلة.

ومن هذه الأغذية التي نشرتها"صدي" في تقريرها:

1-   أي فاكهة بها قشور كلية كالتفاح أو البيض الذي قد يتحول إلي مادة قابلة للانفجار .

2-   مشروبات الحمية الغذائية حيث يتحول بديل السكر المحتوي علي اسبرتام إلي مادة سامة تسبب أعراض صحية خطيرة للكبار وقد تؤدي إلي الوفاة لو تناولها الأطفال.

3-   جميع الخضروات الورقية مثل الجزر والسبانخ والبقدونس لأن مادة النترات الموجودة بها تتحول إلي مادة سامة.

4-   الماء لأن تسخينه شديد الخطورة فهو ليس مثل الغليان العادي علي البوتاجاز.


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