إنجاز جديد لـ "صلاح" بدوريات أوروبا

محمد عبد الحارس
دخل اللاعب محمد صلاح نجم فريق ليفربول في قائمة هدافين العرب التاريخيين في الدوريات الخمس الكبرى.
ويحتل صدارة القائمة المغربي حسن اقصبي برصيد 173 هدفا حيث لعب خلال فترة الخمسينيات القرن الماضي بالدورى الفرنسي لنادي نيم وريمس وموناكو .
وجاء في المركز الثاني النجم الجزائري السابق رشيد مخلوفي برصيد 143 هدفا في الدورى الفرنسي بقميص فريق سانت ايتيان وباستيا .
واحتل المغربي العربي بن مبارك المركز الثالث برصيد 113 هدفا وسبق له اللعب لفريق اتليتكو مدريد بالدورى الاسباني ومارسيليا الفرنسي في نهاية اربعينات ومنتصف خمسينات القرن الماضي ويتفوق علي صلاح بفارق 6 أهداف فقط .
واحتل محمد صلاح المركز الرابع بعد تسجيل هدفين مع تشيلسي و6 مع فيورنتينا "الايطالي " و 29 هدف مع روما "الايطالي " و70 هدفا مع ليفربول "الانجليزي " بمجموع 107 .
مغرب06:25 م
فجر
04:11
شروق
05:37
ظهر
12:01
عصر
15:36
مغرب
18:25
عشاء
19:55