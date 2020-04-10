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مطالبات برلمانية للحكومة بوقف الاحتفال بشم النسيم

الحياة السياسية

سليمان وهدان وكيل مجلس النواب
سليمان وهدان وكيل مجلس النواب
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متابعات- أمينة عبد العال

البرلمان

الحكومة

شم النسيم

قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، والرئيس الشرفي لحزب الوفد، إنه على الحكومة وقف أي أشكال للإحتفال بشم النسيم، وغلق كافة الشواطئ وغلق الطرق المؤدية إليها، وضرورة أن تتبنى وسائل الإعلام توعيه المواطنين بخطورة هذه التجمعات على انتشار فيرس كورونا.

وطالب "وهدان" في بيان له الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العامة، بتوفير خطوط إنتاج لتصنيع كمامات في شركات الغزل والنسيج وغيرها التابعة للدولة والقطاع الخاص، مؤكدا على ضرورة توفير كافة التعقيمات اللازمة  للمواطن بسعر زهيد، تنفيذا لمبادرة الرئيس السيسي.

وأوضح " وهدان"، أن الحكومة تعاملت بجدية مع أزمة كورونا حتى الأن،  وكافة الإجراءات التي  تدعو إلى الاطمئنان، ولكن يبقى الأمر الوحيد لنجاح جهود الدولة هو إلتزام المواطنين بتلك الإجراءات.

وأشار إلى ضرورة تسخير جزء كبير من خطوط الإنتاج التابعة للدولة، وكذلك الشركات التابعة للقطاع الخاص لتوفير كافة أجهزة التعقيم والكمامات من أجل العبور من تلك الأزمة الخطيرة التي تمر بها دول العالم.

وشدد "وكيل النواب" على أن مصر اتخذت الكثير من الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على صحة المصريين، وقامت بالعديد من المبادرات، ويتبقى أن يساعد الجميع في تجاوز ذلك الخطر.

 


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