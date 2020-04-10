بسمة وهبة: ما فعله الرئيس نصر علي أهل الشر

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السيسي

بسمة وهبة

أهل الشر

أون إي

أشادت الإعلامية بسمة وهبة، بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي المفاجئة لبعض مواقع العمل ، للاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، قائلة: "انتصار جديد للدولة المصرية ومصداقية الرئيس، ورد قوي علي أهل الشر الذين".

وأضافت "وهبة"، خلال تقديمها برنامج "كل يوم"، المذاع عبر فضائية "أون إي"، بأن خطط الدولة في التعامل مع الأزمات حققت نجاحا كبيرا بسبب الإجراءات المتبعة والرقابة المستمرة.

 وأكدت أن الدولة تراعي في المقام الأول صحة المواطنين البسطاء، ولذلك يحرص الرئيس دائمًا على متابعة تنفيذ خطة الدولة ،موضحة أن رسالة الدولة المصرية الأساسية هى أن تطبيق الإجراءات الوقائية أمر ضروري مع استمرار الإنتاج ومواصلة العمل.

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