نجم عالمي يحذر معجبيه من هذا الأمر

10 أبريل 2020 - 01:11 م

وجه الممثل العالمي سيمون جريجسون رسالة تحذير إلي معجبيه حول العالم ، بضرورة البقاء في المنزل خوفا من أن يطالهم الفيروس.

وأضاف الممثل والذي يبلغ من العمر 45 عام، و الذي أعلن عن إصابته بفيروس"كوفيد 19" في تغريدة علي صفحته الخاصة علي موقع التدوينات المصغر"تويتر":" هذا هو اليوم الأول الذي بدأت فيه الشعور بتحسن قليلا بعد الإصابة بالفيروس ، كان مرضي بالفيروس التاجي معديا ولا يزال مروعا ولكنني محظوظ بعدم احتياجي لجهاز تنفسي و أتمني لجميع المتابعين أن يظلوا آمنين ولا يصيب الفيروس أحد منهم ".

و كان الممثل قد أعلن عن إصابته بهذا المرض بعد 17 يوم من توقف الإنتاج في عمله الأخير بسبب تداعيات "كوفيد 19"، حسبما نشرت "صدي البلد".

جدير بالذكر أن بريطانيا سجلت 65077 حالة إصابة بالفيروس ، فيما وصلت الوفيات إلي 7978 ضحية.