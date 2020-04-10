خلاف قوي بين شيوخ "دي إم سي" و السبب الجن

10 أبريل 2020 - 01:08 م

وقع خلاف قوي وصل لمشادة كلامية حادة بين الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، والشيخ مصطفى عبدالسلام، الداعية الإسلامي، بسبب الجن ".



وأكد عبد المعز خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية "دي أم سي"، أن الجن مخلوق من نار، ويعذب بنقيضه أي أنه يُعذب بشدة البرودة، والمعروف في القرآن الكريم بالـ"بالزمهرير"، مستشهدا بقول الله تعالى: "لا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلا زَمْهَرِيرًا".



وأضاف ،بأن الإنسان مخلوق خُلق من طين، موضحًا أنه ولهذا تؤثر عليه شدة الحرارة. ومن ناحيته اختلف الشيخ مصطفى عبدالسلام ،ضيف البرنامج مع حديث رمضان عبدالمعز، قائلا: "أليس الله القادر على كل شيء أن يأمر النار التى خلقها أن تؤثر وتعذب الجن أيضا المخلوق من النار".



وأشار إلى أن الإنسان مخلوق من طين، وعندما يضرب آخر فإنه يتوجع، فكذلك الذي خلق الجن من النار قادر على أن يعذبه بالنار.

