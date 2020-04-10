إصابة 450 سجينا بفيروس "كورونا" في هذه الدولة

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متابعات- أمينة عبد العال

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السجن

كورونا

فيروس كورونا

شيكاجو

 أعلن مسئولون في قطاع السجون الأمريكي إصابة 450 سجينا بفيروس"كورونا" المستجد في أكبر سجن بمقاطعة "كوك" بولاية شيكاجو الأمريكية.

كان السجناء رفعوا لافتات عند نوافذ زنازينهم المطلة علي شارع عمومي، طلبوا فيها المساعدة.

و أعلن السجن تجهيزه لحجر صحي ومنشأة رعاية للسجناء تتسع لـ 500 سرير كما تم نقل أكبر عدد من ممكن من النزلاء من الزنازين التي تضم سجينين إلي زنازين فردية والبدء في إجراء اختبارات الفيروس في السجن.

جدير بالذكر أن الإصابات في العالم تجاوزت  مليون و600 ألف حالة، فيما تجاوزت الوفيات 96 ألف، كما تجاوز عدد المتعافين 362  ألف.

 


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