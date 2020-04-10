الجندي: الجنة اللي هندخلها غير بتاعت آدم و حواء

10 أبريل 2020 - 12:24 م

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف، أنه لا يوجد أحد من البشر يستطيع القيام بوصف ما في الجنة ونعيمها أو ما في النار، معقبا :"اللي يوصفلك الجنة و النار كذاب".



وأضاف "الجندي"، خلال تقديم حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "دي أم سي"، الجنة لا يستطيع الكلام وصفها ولن يستطيع أحد شرحها ولا يوجد عالم يستطيع أن يصف بدقة أو بغير دقة ما في الجنة، استنادًا إلى قوله تعالى: "فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ".



وتابع:" الجنة التي سيدخلها البشر ليس جنة آدم وحواء ولم يدخلها الشيطان، فإن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا خطر على قلب بشر، وكل ما نراه من عسل ولبن وخمر في الدنيا ليس هو الموجود في الجنة.

