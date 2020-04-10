عقوبات رادعة لمروجي شائعات عن كورونا بالكويت

10 أبريل 2020 - 11:59 ص

حددت النيابة العامة الكويتية، الحبس 15 عاما كعقوبة اشاعة الأخبار الكاذبة بشأن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال المحامى العام بالنيابة العامة الكويتية المستشار محمد الدعيج – فى تصريح صحفى لوسائل إعلام كويتية "إن عقوبة الحبس تطبق على من قام بإشاعة أخبار كاذبة حول الفيروس أو نقلها لها عبر تطبيق "الواتس آب"، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي".

وأشار الدعيج إلى أنه بالنسبة لجريمة تعمد نقل العدوى، والتى صدر تشديدا فى العقوبة المطبقة عليها مؤخرا، لم تقع فى الكويت حتى الآن.