"الرنجة" تعالج أمراض لن تتخيلها

10 أبريل 2020 - 11:45 ص

بالتزامن مع أعياد الربيع وشم النسيم يقبل "المصريون" علي تناول الرنجة كتقليد سنوي بل ويقبلون علي تناولها في المتنزهات والحدائق إلا أن هذا العام وبسبب فيروس"كورونا" فسيقتصر تناولها علي المنازل.

وأكدت تقارير أوربية أن "الرنجة" لها فوائد لن يتخيلها الناس، مشيرة إلي أن هذه الأسماك قوية المذاق تحتوي علي أوميجا 3 و فيتامين "د" كما أنه يخفض من خطر الإصابة بأمراض مثل السرطان و أمراض القلب.

وأشارت التقارير إلي أن تناول حوالي 90 جرام كافي فهو يحتوي علي ما يقرب من 150% من القيمة اليومية الموصي بها لفيتامين "د" ، و أكثر من 100% من أوميجا 3 الذي يحتاجه الجسم يوميا، كما توجد بعض العناصر الأخرى مثل فيتامين ب 12 و السيلينيوم.