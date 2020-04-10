قرار عاجل من "الصحة" للعاملين بـ "الزيتون"

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فيروس

كورونا

الزيتون

التخصصي

أعلنت أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة،  العزل المنزلي  لجميع  العاملين بمستشفى الزيتون التخصصي.

وأوضحت الأمانة أن العزل سيكون لكل الفئات الأطباء الاستشاريين، الأخصائيين والنواب المقيمين،  طاقم التمريض بكافة المستويات.

وأشار البيان إلى أن العزل يشمل الإداريين في كل الأقسام والإدارات، العمال وأفراد الأمن، وأي عمالة أخري بالمستشفى، وكافة الجهات سواء بنظام التعاقد أو الانتداب أو المأمورية والمثبتين او اي التزام بالعمل داخل المستشفى، الالتزام التام بالعزل المنزلي واتخاذ كافة سبل الوقاية الشخصية وعدم مغادرة المنزل سواء للعمل او السفر أو ممارسة أي نشاط أخر خلال الفترة من 10\4\2020 وحتي 23\4\2020 المدة 14 يوما متتاليا والإبلاغ عن أي أعراض تنفسية حادة مثل (ارتفاع بدرجة الحرارة أو كحة أو ضيق بالتنفس ).

وقالت مصادر طبية بنقابة الأطباء، إنه يوجد 31 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد بمستشفى الزيتون التخصصي بالأميرية.

وأكدت المصادر، أن الحالات المصابة بها طبيب واحد و30 من الأطقم الطبية المعاونة، وأغلبهم ممرضين مصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ثبتت ايجابيتهم للفيروس.


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