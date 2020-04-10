الوزراء يوضح حقيقة زيادة أسعار الدواجن بالمجمعات الاستهلاكية

10 أبريل 2020 - 11:19 ص

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الأنباء التي ترددت عن زيادة أسعار الدواجن في المجمعات الاستهلاكية و المنافذ التموينية غير صحيحة.

وأشار المركز إلي أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية التي نفت تلك الأنباء مؤكدة أنه لا صحة لزيادة أسعار الدواجن و أن الأسعار بجميع الفروع كما هي دون زيادة لافتا إلي أن المخزون الاستراتيجي منها آمن وكاف .

وأضاف أن الحملات الرقابية دورية علي كافة الأسواق وذلك حرصا من الدولة علي تخفيف الأعباء علي المواطنين خاصة محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا، مشيرا إلي أنه قد تم توفير كميات كافية من السلع الغذائية استعدادا لشهر رمضان مع توفير الرقابة علي الأسواق، ومناشدا الوسائل الإعلامية بتحري الدقة حتي لا تثير البلبلة بين المواطنين.