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يلقي بنفسه في النار في حفل زفاف سعودي

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يلقي بنفسه في النار بحفل زفاف سعودي
يلقي بنفسه في النار بحفل زفاف سعودي
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عبد القادر وحيد

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الخرافات

أخبار السعودية

حفل زفاف

بن بخيت

انتشر مقطع فيديو لحفل زفاف يقوم فيه أحد الأشخاص بإلقاء نفسه في النيران، كأداء طقس من طقوس الأفراح الشعبية في السعودية.

الكاتب السعودي عبد الله بن بخيت أعاد مقطع الفيديو وعلق عليه بالقول : " هذا الرجل الذي ألقى بنفسه في النار يفترض أن يحاسب أولا لأنه ألقى بنفسه في التهلكة.. والثانية يقوم بتأصيل الخرافات  عن  حكاية  الزيران  والجن".

وتابع بن بخيت في تعليقه على الفيديو : "   ويفترض أن يتعهد هؤلاء عند إقامة هذه الاحتفالات بالاكتفاء بالفن".

وتفاعل رواد تويتر مع بن بخيت، حيث علق حساب عبد الرحمن بن سليمان : " تأصيل الخرافة عند الناس ، وتأصيل دجل مرتزقة الرقية، وتشويه الموروث الشعبي، كل هذي الأمور يستوجب الوقوف جديًا أمامها بكل حزم ."

وعلق آخر : " نفس لعبة المزمار ومشاكلها ...وكلنا نعرف أنها دخيلة على المجتمع السعودي".

كما حذر أحد المغردين : " للأسف .. مثل هذه الخرافات تستمر ويحرص عليها البعض من (الجهلة) والدليل أن هناك من يصطحب أطفاله لها .. وفي الصورة يتضح فزع الطفل وخوفه من هذا المنظر المأساوي".


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