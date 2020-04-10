"مش لبابا و ماما"..وزير التعليم ينفعل علي أوليا الأمور

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انفعل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، علي أولياء الأمور، بسبب المشروعات البحثية المكلف بها الطلاب ، قائلا: "المشروعات البحثية معمولة للطلاب وليس بابا وماما، نخاطب الطلاب وليس أولياء الأمور، وياريت إللي يخاطبنا يكون الطلاب، وأولياء الأمور يتنحوا جانبًا".

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي"، الاستعانة بأحد لتنفيذ البحث ، سيعرض الطلاب لمخاطرة كبيرة، وقد يجعلهم يضطرون لأداء الامتحان في سبتمبر القادم.

وتابع :"هناك اهتمام شبه مرضي من أولياء الأمور بدرجات أولادهم، مؤكدا أن المشروع البحثي الذي سيقدمه الطلاب من الصف الثالث الابتدائي للثالث الإعدادي، ليس له علاقة بالدرجات، فهو قبول أو رفض".

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