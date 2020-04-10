"مرتضى" يحسم الجدل بشأن التعاقد مع لاعبى الأهلى

10 أبريل 2020 - 10:45 ص

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن شرطه للتعاقد مع أحمد فتحي وحسام عاشور نجمي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد "منصور" في تصريحات لـ قناة "الزمالك" أن فتحي وعاشور نجمان كبيران ويملكان خبرة وإمكانيات رائعة تؤهلهما للانضمام لأي فريق.

وأضاف مشددا أن قرار ضمهما من عدمه ليس بيده أو بيد المشرف على الكرة وإنما بيد باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

وأكمل أن في حال طلب كارتيرون ضمهما سيتم التعاقد معهما على الفور مشددا أن الزمالك يمتلك الأموال الكافية لضم أي لاعب يرغب في ضمه.