الخرباوي : وزيرة الصحة جابت "هسهس" للإخوان

10 أبريل 2020 - 10:38 ص

أكد الدكتور ثروت الخرباوي، القيادي الإخواني السابق، أن الإخوان أصدرت شائعات كبيرة حول فيروس كورونا مما كان سيجعل مصر الأولى في الوباء، و تستغل جائحة كورونا من أجل تحقيق أهدافها.



وأضاف خلال لقائه ، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة صدى البلد، مع الإعلامي حمدي رزق، بأن زيارات وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد إلى أكثر من دولة في الخارج أدى إلى ارتفاع هجوم الإخوان ضدها.



وتابع :" الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، تسببت في "هسهس" لعناصر جماعة الإخوان المسلمين، معقبا :" دعاء الرئيس السيسي لمصر فى مواجهة أزمة كورونا أصاب الإخوان بآلام كبيرة".

