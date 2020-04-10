أول قرار لمحافظ حضر موت باليمن بعد اكتشاف كورونا

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اليمن

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إصابات

مناطق

فيروس

أصدر محافظ حضرموت في اليمن عددا من الإجراءات الاحترازية تضمنت فرض حظر تجوال ليلي في عموم المحافظة، وإغلاق ميناء الشحر، بعد اكتشاف أول حالة مصابة بفيروس كورونا في البلاد.

ونص القرار على تطبيق حظر تجوال كامل في المديريات الشرقية ”الشحر والديس الشرقية الريدة وقصيعر“، من الثامنة صباح اليوم الجمعة وحتى السادسة صباح غد السبت، بالإضافة إلى حظر تجوال ليلي يوميا في عموم المحافظة من السادسة مساء إلى السادسة صباحا.

كما قرار المحافظ فرج البحسني، في منشور وجهه إلى قادة المناطق العسكرية المعنيين، إغلاق ميناء الشحر لمدة أسبوع قابلة للتمديد، وإلزام جميع العاملين فيه بالحجر المنزلي لمدة أسبوعين.


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