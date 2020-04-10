كولومبيا تواجه فيروس"كورونا" برقص "الزومبا"

متابعات- أمينة عبد العال
قررت الشرطة الكولومبية معالجة تبعات تفشي فيرسو"كورونا" المستجد بالرقص والرياضة لدعمهم في العزلة المنزلية.
وقام رجال الشرطة البرازيلية بزيارة أحياء"بوجوتا" وقدموا دروس رياضة الزومبا كأحد دروس اللياقة البدنية في محاولة لإبقاء معنويات السكان مرتفعة خاصة كبار السن، حسبما نشرت "صدي البلد".
وأشار الضباط إلي أنها طريقة طريفة لتذكير الناس بأهمية البقاء في المنزل حتى لا يتفشي فيروس"كوفيد 19".
جدير بالذكر أن الحكومة الكولومبية أعلنت عن عقوبات صارمة لمن يخالف الحظر المفروض خاصة أنها سجلت 1.267 إصابة بالفيروس و 25 حالة وفاة، فيما تعافي 55 شخصا.
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