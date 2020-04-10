ليلى علوي تفاجىء جمهروها بتصرف غير متوقع

10 أبريل 2020 - 10:20 ص

فاجأت ليلى علوي جمهورها بنشرها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي صورًا لجلسة تصوير لها لصالح إحدى المجلات، معلقة :" حواري مع مجلة "سيدتي" عدد 11 أبريل.. استمتعت بيه جدا، اوصفولي انتوا كمان يومياتكم في العزل المنزلي في 3 كلمات".

وتساءل متابعو ليلى علوي عما أن كانت تمر بحالة حزن على رحيل زوجها السابق أم تجاوزت الأمر سريعًا.

وكان رجل الأعمال منصور الجمال قد وعرض لأزمة صحية، قبل أيام ونقل على إثرها للمستشفى قبل أن يفارق الحياة.