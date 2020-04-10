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وزير الأوقاف : الجمعة لا تنعقد إلا بإذن من ولي الأمر

الحياة السياسية

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
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الجمعة

الأوقاف

كورونا

رد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة،علي الغاضبين من قرار تعليق الصلاة بالمساجد و خاصة صلاة الجمعة ، قائلا :" الجمعة لا تنعقد بدون إذن ولي الأمر أو من ينيبه في إقامتها ".

 وأضاف الوزير فى تصريحات صحفية صباح اليوم،بأن إقامة الجمعة بالمخالفة لجهات الاختصاص في الظرف الراهن إثم ومعصية ، وهو ما أكدت عليه كل المؤسسات الدينية ،كالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف المصرية ودار الإفتاء المصرية وسائر العلماء المعتبرين .

 وتابع :"بأنه سيصلي الجمعة اليوم ظهرًا في منزله محذرا من أي محاولة لإقامة الجمعة أو صلاة الظهر أو غيره جماعة في أي من المساجد أو محيطها ، موضحًا أن الجمعة لا تنعقد بمخالفة ولي الأمر ، كما أنها لا تنعقد في الطرقات أو أمام المساجد أو الزوايا أو فوق أسطح المنازل ".

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