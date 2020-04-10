بالفيديو كونفراس .. الأهلى يبدأ رحلة التجديد لـ "فايلر"

10 أبريل 2020 - 09:59 ص

بدأ مسئولو النادي الأهلي رحلة تجديد عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بشكل رسمي من خلال التفاوض مع وكيل أعماله شاسا وتتم المفاوضات بواسطة خاصة "الفيديوكونفرانس" في ضوء تعذر حضور شاسا للقاهرة للتفاوض لحسم ملف التجديد.

ورحب "فايلر" بتجديد عقده مع الأهلي لكنه طلب أن يكون التفاوض مع وكيل أعماله مثلما حدث عند التعاقد معه قبل سبعة أشهر تقريباً حينما تفاوض مسئولو الأهلي مع الوكيل قبل أن يتم عقد جلسة مع فايلر والتعاقد معه.

ويتولى أمير توفيق مدير التعاقدات بالاهلي التفاوض مع شاسا المتواجد في المانيا حالياً من خلال "الفيديو كونفرانس" وسيبحث مطالب فايلر ثم يعرضها على محمود الخطيب رئيس النادي ولجنة التخطيط للكرة بالاهلي التى يترأسها محسن صالح قبل أن يتم إعلان التجديد رسمياً.