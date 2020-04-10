مواطن لا يخشى الموت يتبرع بـ"تغسيل"موتي كورونا

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إيمان هاني

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تبرع الحاج علي نصر عبدالغفار، بـ"تغسيل" أي ضحية توفيت بفيروس كورونا على مستوى الجمهورية.

 وأضاف "عبدالغفار"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر في القلب"، المذاع على فضائية "المحور"، بأن أحد المستشفيات اتصلت به من أجل تغسيل جثة مصابة بفيروس كورونا، معقبا :"وافقت علي الفور".

وأوضح أنه يعقم ويطهر الجثة بالكامل، ثم يرتدي جميع ملابس الوقاية من الفيروس قبل بدء الغُسل، متابعا: "جميع وسائل الأمان متوفرة ومفيش أي مشكلة طالما التعقيم كامل".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، خروج 43 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم رجل أجنبي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 348 حالة.

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