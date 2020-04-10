قرار هام من الصين لمحاربة "كورونا"

10 أبريل 2020 - 09:42 ص

بدأت السلطات الصينية فى رفع بعض الحيوانات من القائمة الرسمية للحيوانات القابلة للأكل.

واستثنت السلطات الصينية القطط والكلاب التى تستخدم أقلية من الصينيين لحومها، للمرة الأولى، من قائمة رسمية للحيوانات القابلة للأكل، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز الإخبارية.

وبحسب بيان نشرته وزارة الزراعة والشؤون الريفية تضمن النص الذى سيخضع للتداول حتى الثامن من مايو، وهو يحدد قائمة بالحيوانات التى يمكن تربيتها من أجل لحومها وفروها، أو لغايات طبية، ولا تضم القائمة الجديدة الكلاب والقطط.

وفى وقت سابق كشفت دراسة صينية أن حوالى ثلث المرضى الذين تعافوا من فيروس كورونا كونت أجسامهم مستويات منخفضة جداً من الأجسام المضادة بعد التعافى، مما يعني أنهم يمكن أن يصابوا بالفيروس مرة أخرى، كما لم يتم الكشف عن الأجسام المضادة على الإطلاق في 10 أشخاص ممن أجريت عليهم الدراسة.