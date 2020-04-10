موسى:"خلي بالكم الرئيس هيجيلكم في أي وقت"

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السيسي

صدى البلد

أحمد موسى

كورونا

أكد الإعلامي أحمد موسى،أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع كافة الأمور بنفسه لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا؛ قائلا :"نزول الرئيس للشارع يعطي درسا للجميع بضرورة اتباع التعليمات والإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس".

ووجه موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"؛ حديثه أصحاب المشاريع الذين لا يلتزمون بالإجراءات الوقائية: "خلي بالكم هتلاقي الرئيس عندكم بيتابع كل الأمور بنفسه".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قام بجولة تفقدية مفاجئة أمس وانتقد عمل العمال في أحد المشروعات القومية بدون الكمامات؛ وتم محاسبة المسئولين عن ذلك حسب بيان شركة المقاولون العرب.

 وأعلنت وزارة الصحة والسكان،أمس الخميس، خروج 43 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم رجل أجنبي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 348 حالة.

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