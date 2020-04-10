رسالة غامضة من "آل الشيخ"

10 أبريل 2020 - 09:35 ص

نشر المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفية فى السعودية، رسالة بعد أن رفض بيراميدز التعاقد مع أحمد فتحى وعودته للتفاوض مع المارد الأحمر مرة أخرى.

وأضاف آل الشيخ " عبر حسابه على فيس بوك "، قال فيها: "رجع يخبط الباب ..المفروض بـ"ثلث السعر".. الآن يبدأ التفاوض".

وفى وقت سابق نشر المستشار تركى آل الشيخ صورة متداولة لـ"أحمد فتحى" لاعب فريق الأهلى، معلقا: "الصورة قديمة من ثلاث سنوات ولم يعد لى أى صلة بنادى بيراميدز منذ أن قمت ببيعه".