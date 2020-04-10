رسالة غامضة من "آل الشيخ"

محمد عبد الحارس
نشر المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفية فى السعودية، رسالة بعد أن رفض بيراميدز التعاقد مع أحمد فتحى وعودته للتفاوض مع المارد الأحمر مرة أخرى.
وأضاف آل الشيخ " عبر حسابه على فيس بوك "، قال فيها: "رجع يخبط الباب ..المفروض بـ"ثلث السعر".. الآن يبدأ التفاوض".
وفى وقت سابق نشر المستشار تركى آل الشيخ صورة متداولة لـ"أحمد فتحى" لاعب فريق الأهلى، معلقا: "الصورة قديمة من ثلاث سنوات ولم يعد لى أى صلة بنادى بيراميدز منذ أن قمت ببيعه".
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