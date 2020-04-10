ساويرس : مكنتش بصلي قبل كورونا

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سكاي نيوز

نجيب ساويرس

كورونا

أكد نجيب ساويرس، رجل الأعمال، أن نشاطه السياسي في مصر ذهب ولن يعد، قائلا :" لا أعرف أي شيء عن الحزب الذي قمت بتأسيسيه، في إشارة إلى "حزب المصريين الأحرار.

وأضاف ساويرس"، خلال حواره مع فضائية "سكاي نيوز"، بأنه لم يكن يصلّ قبل أزمة كورونا، معقبًا: "بعد هذه الأزمة رجعت أصلي، ورجعت أفكر في ربنا مرة تانية، وهذا من مزايا كورونا. 

وتابع:" أزمة كورونا أدت لجلوس الأسرة بصورة أكبر في المنزل، وهذا قد يؤدي إلى زيادة نسب الطلاق خلال الفترة المقبلة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، خروج 43 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم رجل أجنبي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 348 حالة.

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