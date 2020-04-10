اليمن تسجل أول إصابة بفيروس"كورونا"

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اليمن

كورونا

حضرموت

فيروس كورونا

أعلنت مصادر صحية في اليمن عن تسجيل أول إصابة بفيروس"كورونا" في محافظة حضرموت جنوب اليمن.

 وأصدر فرج البحسني محافظ حضرموت قرار بتعميم عاجل لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمتع تفشي الفيروس، ومن أهم هذه الإجراءات حظر التجوال في المديريات الشرقية" الشحر والديس الشرقية و الريدة وقصيعر" علي أن يبدأ من صباح اليوم الجمعة وحتى السادسة من صباح غدا السبت، حسبما نشرت "سكاي نيوز".

كما أعلن المحافظ عن حزمة أخري من الإجراءات منها إغلاق الأسواق العامة والمساجد ومنع التجمعات في المكلا وغيل باوزير وبقية مديريات حضرموت وحظر التجوال في جميع المديريات من السادسة مساء إلي السادسة صباحا كل يوم.

جدير بالذكر أن السلطات بدأت حملة تعقيم للأماكن العامة والشوارع و الأسواق العامة من خلال هيئة النظافة مع الاستعانة بسيارات المطافئ للرش والتعقيم أثناء حظر التجوال في المديريات الشرقية.


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