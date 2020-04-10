الدولار يستقر في المعاملات الصباحية عند هذا الرقم

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الدولار

البنوك

الدولار اليوم

يقدم موقع" المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.

وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة 10 إبريل حالة من الاستقرار في المعاملات الصباحية حيث سجل 15.76 جنيه.

وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه ، وسجل في بنك مصر 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه.

كما سجل في بنك القاهرة 15.70 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.80 ، وسجل في بنك التعمير والإسكان 15.70 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.80 جنيه.


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