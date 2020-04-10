ماذا قالت سويدية متعافية من كورونا عن العلاج في مصر

10 أبريل 2020 - 01:20 ص

قالت ميريت سينفرو سويدية من أصول مصرية، ومتعافية من كورونا، إنها دخلت أحد مستشفيات مصر للعلاج ببطاقتها المصرية، وفوجئت بمستوى النظام الطبى والصحى، وتابعت: «شئ على مستوى عالي جداً».



وأضافت «سينفرو»، خلال اتصال هاتفى ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنها كانت متخوفة في بداية الأمر وحاولت الهرب ولكن الطاقم الصحى طمئننى وخضعت للعلاج حتى امتثلت للشفاء،وتابعت:«أتصلت بشقيقى في السويد وقلت له أنا خائفة ولكن لما تم عزلى في مستشفى العجمى وأثناء صعودى لسيارة الإسعاف تلقيت اتصالاً من وزارة الصحة أخبرونى الإجراءات التي سيتم اتباعها معى ..أنا أطمنت وعرفت أن فيه نظام وفيه حد يتواصل».



وأشارت المتعافية من فيروس كورونا، إلى أنها أنبهرت بالإجراءات والنظام الصحى عالى المستوى، وتابعت:«النظافة على مستوى عالى والنظام يسير بدقة ..أنا فرحت بكدا وقلت للعائلة على ذلك».

