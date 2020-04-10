رسالة نارية من "الساحر" مانويل جوزيه لـ أحمد فتحي

10 أبريل 2020 - 12:00 ص

وصف مانويل جوزيه قرار أحمد فتحي بالرحيل عن صفوف الأهلي بعد قضائه 13 عاما داخل جدران النادي وتحقيقه العديد من الألقاب بالقرار السىء.



وقال جوزيه في تصريحات لموقع العين الإماراتي اليوم: “أحمد فتحي اتخذ القرار السيئ، المال ليس كل شيء قي كرة القدم، في هذة الظروف نجد ميسي يوافق على تخفيض راتبه مع برشلونة وكذلك رونالدو مع يوفنتوس”.

