ترامب: أمريكا تشهد ذروة تفشي فيروس كورونا

10 أبريل 2020 - 12:50 ص

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن بلاده أجرت اختبارات على 19 عقارا ضد فيروس كورونا وهناك 26 أخرى جاري الإعداد لتجربتها، موضحا أن بلاده تشهد الآن ذروة تفشي فيروس كورونا المستجد.



وأضاف ترامب خلال المؤتمر اليومي لمتابعة أزمة كورونا المستجد، الجمعة: «وصلنا إلى أرقام كبيرة إزاء حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا المستجد».



وتابع: «لدينا أفضل رعاية صحية في العالم وأفضل من ينقذون أرواح المواطنين من فيروس كورونا، وهناك علامات مشجعة فيما يتعلق بتصنيع اللقاحات ضد الفيروس وسنبدأ اختبارات سريرية قريبا، ونيويورك مستمرة في معركتها ضد الوباء».

