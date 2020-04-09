وفيات كورونا حول العالم تتخطى 95 ألفا

09 أبريل 2020 - 11:20 م

تخطت حصيلة وفيات كورونا حول العالم، مساء الخميس، 95 ألف شخص، بزيادة أكثر من 5 آلاف حالة خلال ساعات.



وأظهرت أرقام منصة "ورلدو ميتر" المتخصصة في متابعة مختلف الإحصاءات حول العالم أن حصيلة الوفيات وصلت 95 ألفا و47 حالة وفاة.

فيما بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا مليون و593.515 حالة حتى منتصف ليل الخميس.

كذلك تجاوزت حصيلة المتعافين من الفيروس حتى الساعة نفسها عتبة 355 ألفا، وفق المنصة ذاتها.