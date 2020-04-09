إيران قتلت سجناء بعد احتجاجهم خشية كورونا

09 أبريل 2020 - 11:10 م

قالت منظمة العفو الدولية، إن "قوات الأمن الإيرانية قتلت 36 سجينًا خلال احتجاجهم خشية الإصابة بفيروس كورونا".



وأشارت المنظمة، في بيان لها الخميس، أن آلاف السجناء في 8 سجون على الأقل بإيران ينفذون احتجاجات مؤخرا خشية الإصابة بالفيروس.

وذكرت أن الحراس وقوات الأمن تدخلوا بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع ضد المحتجين في بعض السجون و"قتلوا 35 سجينًا، وأصابوا المئات".

وأضافت "كما قامت قوات الأمن في سجن واحد على الأقل بضرب المشاركين في الاحتجاجات، ما أدى إلى مقتل سجين".

ونقل البيان تصريحات لديانا الطحاوي، نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، قالت فيها إن "السلطات الإيرانية اختارت مجددًا طريق قتل الناس بدل الاستجابة للطلبات المشروعة للسجناء حيال الوقاية من فيروس كورونا".

وأكدت الطحاوي، على الحاجة إلى تحقيق عاجل مستقل حول التعذيب والقتل تحت الاحتجاز من أجل تقديم المسؤولين إلى العدالة.