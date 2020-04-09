كورونا إسرائيل.. 13 وفاة ترفع الإجمالي إلى 86

09 أبريل 2020 - 10:30 م

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الخميس، ارتفاع وفيات كورونا إلى 86؛ إثر تسجيل 13 وفاة جديدة.



وأضافت، عبر بيان، أن "عدد المصابين ارتفع إلى 9 آلاف و968، إثر تسجيل 564 حالة جديدة".

وأشارت إحصائية الوزارة، إلى "أن هناك 287 حالة خطرة، من بينها 121 حالة وصلت بأجهزة التنفس الصناعي".

وذكر البيان، أنّ "ألفا و11 مصابا تماثلوا للشفاء من الفيروس". والمتعافون والمتوفون محسوبون ضمن إجمالي الإصابات الـ9 آلاف و968.

ومنذ الثلاثاء، تشهد إسرائيل إغلاقا شاملا يستمر حتى الجمعة بمناسبة عيد الفصح اليهودي؛ لمنع تفشي الفيروس.