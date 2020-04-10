الخرباوي يكشف سر هجوم الإخوان على وزيرة الصحة

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قال ثروت الخرباوي المفكر السياسي، إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أحدثت «هسهس» لدى عناصر جماعة الإخوان الإرهابية.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الإخوان أصدرت شائعات كبيرة حول فيروس كورونا مما كان سيجعل مصر الأولى في الوباء.
وتابع ثروات الخرباوي المفكر السياسي أن زيارات وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد إلى أكثر من دولة في الخارج أدى إلى ارتفاع هجوم الإخوان حولها.

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