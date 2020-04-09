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"الإبراشي": مصر في منطقة الإحتواء المتوازن لكورونا

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قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي الرامية إلى توجيه الحكومة باستخدام القبضة الحديدية لإزالة التعديات على أراضى الدولة والمخالفات في البناء، مشيراً إلى أن الدولة المصرية وفي الوقت الذي تبذل فيه مجهوداً كبيراً في مكافحة فيروس كورونا المستجد، "كوفيد19"، لا تغفل مطلقاً البعد الأمني والسياسي والاجتماعي.
وأضاف "الإبراشى، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن الدولة  بكافة مؤسسات تعمل جاهدة على الحفاظ على صحة المصريين، وتوفير الأمن والأمان لهم. وتابع: "مصر من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا في منطقة الاحتواء المتوازن جداً ولكن المرحلة تتطلب الحذر الشديد وأتباع تعليمات وزارة الصحة".
وأشار "الإبراشى"، إلى أن هناك تعليمات من منظمة الصحة العالمية تنص على كيفية التعامل مع "الجوانتيات والكمامات"، اثناء التخلص منها بعد الاستخدام، مشدداً على أن إلقاء المخلفات الطبية فى الشوارع يؤثر سلباً على صحة المواطنين ويساعد فى انتشار فيروس كورونا، وعلينا اتباع التعليمات الصحة اثناء التخلص من الأدوات الطبية بعد استخدمها.

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