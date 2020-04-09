فصل مدرس حرض الطلاب على عدم أداء الامتحان التجريبي

09 أبريل 2020 - 10:20 م

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن معظم الاسئلة حول الامتحان التجريبي تأتي من أولياء الأمور فلهذا نرجو أن الأسئلة تأتي من الطلاب وليس أولياء الأمور.



وأشار إلى أن المشروعات التجريبىة للمدارس المصرية وليست للمدارس الدولية، وأن التسجيل الصوتي الذي انتشر للمدرس الذي ظهر فى بعض مواقع التواصل الاجتماعي وحرض الطلبة على عدم أداء الامتحان التجريبي سيتم فصله وإيقافه عن ممارسة مهنة التدريس.



وقال خلال مداخلة هاتفية فى برنامج مساء dmc الذى يقدمة الإعلامي رامي رضوان: "أرجوا أن تترك المساحة للأبناء لتطبيق تجربة المشروع البحثي، وبداية من يوم اللإثنين المقبل سيكون هناك عدد من المعلمين يشرحون المشروع البحثي للطلاب عن بعد".



وتابع: "المصادر التي يجب أن يعتمد عليها الطالب هى الكتب المدرسية والمكتبة الرقمية ومن الممكن أن يلجأ إلى بنك المعرفة،" مشيرا إلى أن فكرة العمل الجماعي مهمة ولذلك يتم عمل المشروع في شكل جماعي.



واستطرد: "من الممكن أن يكون هناك طالبا لديه إنترنت ومن لم يكن لدية إنترنت فسيجد كل مايحتاجه في الكتاب المدرسي".

