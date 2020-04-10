طبيب يكشف الطريقة الصحيحة لتكفين ضحايا كورونا ‎

أكد الدكتور عادل المنصوري، أستاذ الطب الشرعي بكلية الطب جامعة المنصورة، أن الفيروسات لا تتكاثر داخل جسد الميت ولا تعيش داخل الخلايا الميتة.



وقال "المنصوري"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر في القلب"، المذاع على فضائية "المحور"، يوم الخميس، إن فيروس كورونا انتهى داخل الشخص المتوفي، لكن خارجيًا يحتمل وجوده، لذلك يجب غسل المتوفي داخل المشرحة عن طريق شخص يرتدي ملابسه الوقائية الكاملة ويكون متدرب على الغسل، والغسل يكون بالماء والصابون مع إضافة 5% من مادة الفورمالين، وبعد انتهاء الغسل يتم تكفينه بالكفن الشرعي ويوضع داخل كيس بلاستيك مغلق ويصلى عليه صلاة الغائب.

