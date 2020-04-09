طبيب يوضح: هل يُصيب فيروس كورونا الصائم خلال رمضان؟

09 أبريل 2020 - 10:40 م

قال أحمد السمنودي، أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بجامعة الأزهر، إن الأبحاث العلمية أثبتت أن الصيام يُحافظ على قوة الجهاز المناعي ولا يضعفه، نافيًا أن الصيام وجفاف الحلق يُساعد على انتشار فيروس كورونا.



وأضاف "السمندوي"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر في القلب"، تقديم الإعلامي علاء أبو بكر، المذاع على فضائية "المحور"، اليوم الخميس، أن الصيام يُزيد عدد كرات الدم البيضاء والخلايا الجذعية تتجدد، وبالتالي تزيد مناعة المواطنين.



وأشار إلى أن أبحاث كثيرة نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية تُفيد بأن صيام 16 ساعة وتناول الطعام في 8 ساعات يُحفز الجهاز المناعي، وفي نفس عدد ساعات الصيام، كما نشرت أبحاث طبية من جامعات في جنوب كاليفورنيا أكدت أن عدد كبير من مرضى السرطان يدخلون في صيام لمدة 4 أيام لتجديد الخلايا الجذعية.

