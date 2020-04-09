ابنتا عمرو دياب تثيران الجدل برقصة بـ"الشورت"

09 أبريل 2020 - 09:28 م

أثارتا ابنتا الفنان عمرو دياب حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشرهما فيديو على تطبيق" تيك توك"، وهما يؤديان رقصة على نغمات أغاني أجنبية داخل المنزل.

ويبدو أن "جنا" و "كنزي" ابنتا الفنان عمرو دياب، أرادتا كسر ملل الحجر المنزلي بسبب فيروس كورونا، فأديتا رقصة على النغمات الأجنبية.

وظهرت "جنا" مرتدية شورت وترقص بحركات مثيرة، كما ارتدت شقيقتها "كنزي" بيجامة النوم، ودخلت معها في الرقص، قبل أن تفاجئ الجميع بجلب زجاجة مياة من الثلاجة وفتحها على رأسها وسكب الماء.

يُذكر أن جنا شاركت مؤخرًا في الغناء مع والدها النجم عمرو دياب بمطقع باللغة الإنجليزية، من خلال أغنية "جميلة"، ضمن آخر ألبوماته "سهرانين".