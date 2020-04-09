بعد أن نسى معاشه 20عامًا.. مسن يحصل على 2 مليون و750 ألف جنيه

09 أبريل 2020 - 09:04 م





اعتقد مسن بريطاني عن طريق الخطأ، أنه ليس من المفترض أن يحصل على معاشه، لأنه كان لا يزال يعمل، لكنه حصل الآن على مبلغ غير متوقع بقيمة 140 ألف جنيه إسترليني (2 مليون و750 ألف جنيه مصري).





ومن المقرر أن يحصل الرجل وهو في الثمانينيات من عمره، الذي ظل يعمل حتى بعد سن التقاعد على هذا المبلغ الضخم خلال الأسبوع الجاري.





الرجل الذي طلب عدم الكشف عن اسمه كان يعتقد أنه ليس من حقه المطالبة بمعاشه القانوني طالما استمر في العمل.





وبعد سنوات من بلوغه سن التقاعد، قام مجلس مدينة "ويكفيلد" عاصمة مقاطعة غرب يوركشير بإنجلترا بإجراء تحقيقات نيابة عنه، طالبًا الحفاظ على سرية هويته.





وقال عضو المجلس "مايكل جراهام": "لمساعدة سكاننا في الحصول على أموال أكثر في جيبهم، نستخدم المعلومات التي نحتفظ بها لتحديد ما إذا كان يحق لهم الحصول على مزايا وبدلات أكثر مما يحصلون عليه".









وأشار إلى أن الرجل وهو مسن في الثمانينيات من عمره لم يكن يطالب بالمزايا الصحيحة، "لا يزال يعمل ولم يرغب في التوقف، لكنه لم يدرك أنه يمكنه المطالبة بمعاش تقاعده الحكومي ومواصلة العمل".









وتابع: "اتصلنا بخدمة المعاشات، الذين نظروا في الأمر وأخبروا الرجل أنه يستحق مبلغ 140 ألف جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 185 جنيه إسترليني إضافية في الأسبوع"، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ستار".

















ويتم تحديد سن المعاش الحكومي في بريطانيا بناءً على الجنس وتاريخ الميلاد. وهو قيد المراجعة حاليًا ومن المتوقع أن يرتفع إلى 68 بين عامي 2037 و 2039.







