نقابي بريطاني: «سأقيم حفلة» إذا توفي بوريس جونسون بكورونا

09 أبريل 2020 - 08:36 م

قال نقابي بريطاني، إنه سيقيم حفلاً إذا توفي رئيس الوزراء، بوريس جونسون، الذي أدخل العناية المركزة يوم الاثنين بعد تدهور حالته بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وأضاف عضو اتحاد نقابات السكك الحديدية، ستيف هيدلي عبر صفحته على موقع "فيس بوك"، أنه يأمل أن يصاب مجلس الوزراء بالفيروس القاتل، ووعد بأنه إذ قضى رئيس الوزراء "سأقوم بعمل حفلة"





وعندما أشار أحد المتابعين إلى أن "بوريس" يمكن أن يموت، رد هيدلي: "نعم.. فيروس ضعيف".





وتابع في رده على أحد الأصدقاء: "آمل أن يحصل مجلس وزراء حزب المحافظين على ذلك أيضًا. أنا لا أريد أن أسيء إليكم، ولكن إذا قام بوجو بتفريغ قباقيبه فسأقيم حفلة"، وفق ما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.





واستدرك: "آمل أن تلامس الحكومة بأكملها والقيادات العليا في حزب المحافظين أجزاء مختلفة منه"، وعندما انتقده أحد المتابعين قائلاً: "هذا إنسان نتحدث عنه"، رد هيدلي: "هتلر وموسوليني وفرانكو كانوا بشرًا أيضًا.. هل ستستخدم نفس الحجة لهم؟".



















وأضاف: “السؤال الذي أطرحه هو إلى أي مدى يمتد الرحمة والإنسانية في دينك أو أي دين. أعتبر أن الأمر لا يمتد إلى هتلر الذي قتل الملايين، ولكنه يمتد إلى بوريس الذي ساعد في قتل 130 ألف شخص من خلال سياسات التقشف المحافظ".









وواصل: "لن أبكي أي دموع التماسيح للأشخاص الذين قتلوا الطبقة العاملة والضعفاء لسنوات وأساءوا التعامل مع هذه الأزمة بشكل سيئ للغاية، لدرجة أن موظفي هيئة الصحة العامة (NHS) يموتون لأنهم لا يمتلكون معدات وقائية كافية ويموت المرضى بسبب عدم وجود أجهزة تهوية كافية".









ويرقد رئيس الوزراء حاليًا في العناية المركزة في مستشفى "سانت توماس" في لندن بعد تدهور حالته قبل أيام نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

















من جانبها، قالت رئيسة اتحاد عمال السكك الحديدية ميشيل رودجر والأمين العام ميك كاش في بيان مشترك: "تعليقات ستيف هيدلي لا تمثل وجهات نظر النقابة وغير مقبولة على الإطلاق".







