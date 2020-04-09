"نصيبك هيصيبك".. تعافى من "كورونا" ومات بسكتة قلبية

09 أبريل 2020 - 08:28 م

"لكل أجل كتاب".. تنطبق على حالة رجل خمسيني أصيب بفيروس كورونا المستجد، لكنه تعفى منه ليموت بسكتة قلبية.

وفي التفاصيل فقد توفي بريطاني في العقد الخامس من عمره جراء إصابته بسكتة قلبية بعد أيام من تعافيه تمامًا من فيروس "كورونا" ومغادرته المستشفى.

وجاء في تقارير وسائل إعلام بريطانية أن المريض "جواد إقبال"، المقيم في مدينة "برمنجهام"، كان قد نُقل إلى مستشفى محلي مع زوجته بعد معاناته من أعراض فيروس "كورونا" لمدة أسبوعين؛ وسمح له الأطباء الأسبوع الماضي بمغادرة المستشفى بعد تعافيه بشكل كامل، لكن عُثر عليه ميتًا في منزله في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن أحد أصدقاء المتوفى، ويُدعى "ماجد محمود"، قوله إنه صُدم لدى سماعه بهذا الخبر، مشيرًا إلى أن "إقبال" كان قد خرج من المستشفى الأسبوع الماضي؛ وتابع موضحًا أنه تحدث معه خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأخبره صديقه الراحل بأنه بخير وتعافى تمامًا من الفيروس.

وكان "محمود" قد تحدث مع أفراد عائلة صديقه لمواساتهم، وأكد أنهم في حالة صدمة ومازالوا لا يصدقون ما حدث.

وأشارت "ديلي ميل" إلى أن "إقبال" كان يدير واحدة من أقدم شركات الصرافة في "برمنجهام"، وقد ترك وراءه ثلاثة أبناء.