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بعد تحذيره من نقص الأجهزة الوقائية.. وفاة طبيب بريطاني مسلم بكورونا

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شودري جونسون
شودري جونسون
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فتحي مجدي

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وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الخميس، أن عبد المعبود شودري (53 عامًا) توفي بكورونا بعد مرور 3 أسابيع فقط على تحذيره رئيس الوزراء البريطاني من "الحاجة الملحة" لمزيد من الأجهزة الوقائية.
وفي 18 مارس الماضي، حذر شودري جونسون، في منشور على حسابه بموقع "فيسبوك"، من أن العاملين بالقطاع الصحي بالخطوط الأمامية لمكافحة الفيروس ليس لديهم ما يكفي من الأجهزة الوقائية الشخصية.

كما حث شودري، الأخصائي في المسالك البولية، رئيس الوزراء على توفير أجهزة الوقاية لكل عامل بالقطاع الصحي، وإجراء اختبارات سريعة للطواقم الطبية.

وأضافت الصحيفة، أن الطبيب المسلم لقي حتفه بعد صراع دام 15 يومًا مع الفيروس، بمستشفى كوينز في رومفورد (شرق العاصمة).

وأصاب الفيروس، حتى مساء الخميس، أكثر من مليون و539 ألفا في العالم، توفي منهم نحو 90 ألفا، فيما تجاوز عدد المتعافين 340 ألفًا.

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