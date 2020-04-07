بريطانيا تسجل 758 وفاة بسبب "كورونا"

07 أبريل 2020 - 03:40 م

أفادت السلطات الصحية البريطانية بأن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في إنجلترا ارتفع إلى 5655 بعد تسجيل 758 حالة وفاة جديدة في آخر 24 ساعة.



وأفادت هيئة الصحة الوطنية بأن 29 من بين 758 حالة وفاة جديدة لم يكن أصحابها يعانون من أمراض سابقة، كما تتراوح أعمارهم بين 23 و 99 سنة.



