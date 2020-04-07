وعد خاص من الرئيس لأولياء الأمور بشأن الدراسة
بريطانيا تسجل 758 وفاة بسبب "كورونا"
"خلوهم 4 ملايين كرتونة".. قرار سار من السيسي للمصريين
الصحة العالمية: 15% من مصابي كورونا أطباء وممرضون
السيسي: بيجمعوا الناس عشان يكسروا خاطرهم
20 ألف عربة قطار قديمة تتحول لغرف عزل .. في هذه الدولة
الرئيس يتفقد عناصر ومعدات القوات المسلحة لمكافحة كورونا
يشعل تويتر.. الطبيب "ابن سينا" في فيلم روسي يتنبأ بكورونا
الرئيس السيسي يوجه رسالة لـ"جونسون" والعالم بشأن كورونا
"مدفعتش ولا مليم" رحلة مصرية من نيويورك إلى مرسى علم
الطيب حسين
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